Зрители придут в ярость от нового «Джокера»!

Филлипс считает, что фанаты, пришедшие посмотреть историю про любимого злодея, просто придут в ярость. Но, по его словам, он сознательно отказался от всех канонов комиксов:

Мы специально не брали ничего из комиксов. А взяли и написали собственную версию того, откуда мог взяться парень вроде Джокера. Вот что меня интересовало.

Мечтающего стать комиком Артура Флека мама всегда учила смотреть на мир с улыбкой. Но как улыбаться, если ты нужен миру только для того, чтобы насмехаться над тобой, издеваться, и даже самый богатый человек Готэма Томас Уэйн видит в тебе лишь пустое место. И со временем психика Артура ломается.

Роль Джокера исполнил Хоакин Феникс. По признанию Тодда Филлипса, Феникс был единственным кандидатом, и все очень боялись, что он откажется. Но актёр согласился, и по отзыву с тестового просмотра, он справился с ролью. Кроме Хоакина, пользователь Twitter, побывавший на показе «Джокера», выделяет жестокость фильма. Позже режиссёр подтвердил, что лента получит взрослый рейтинг R (аналог 18+).

Кроме Феникса, в криминальной драме сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц и другие.