Зрители придут в ярость от нового «Джокера»!
Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс признался, что, несмотря на название, его фильм будет не про злодея. Картина расскажет историю превращения обычного человека в Джокера, и сюжетно она не будет никак связана с комиксами.
Филлипс считает, что фанаты, пришедшие посмотреть историю про любимого злодея, просто придут в ярость. Но, по его словам, он сознательно отказался от всех канонов комиксов:
Мы специально не брали ничего из комиксов. А взяли и написали собственную версию того, откуда мог взяться парень вроде Джокера. Вот что меня интересовало.
Мечтающего стать комиком Артура Флека мама всегда учила смотреть на мир с улыбкой. Но как улыбаться, если ты нужен миру только для того, чтобы насмехаться над тобой, издеваться, и даже самый богатый человек Готэма Томас Уэйн видит в тебе лишь пустое место. И со временем психика Артура ломается.
Роль Джокера исполнил Хоакин Феникс. По признанию Тодда Филлипса, Феникс был единственным кандидатом, и все очень боялись, что он откажется. Но актёр согласился, и по отзыву с тестового просмотра, он справился с ролью. Кроме Хоакина, пользователь Twitter, побывавший на показе «Джокера», выделяет жестокость фильма. Позже режиссёр подтвердил, что лента получит взрослый рейтинг R (аналог 18+).
Кроме Феникса, в криминальной драме сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц и другие.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет 4 октября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!