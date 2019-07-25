Даша уже не та. Смотри трейлер фильма «Дора и Затерянный город»

Ни о каком сюжете для голливудского блокбастера и речи не шло, но создатели картины «Дора и Затерянный город» сделали умный ход — они позаимствовали у мультика персонажей и поместили их в эпицентр головокружительной истории, которой позавидовала бы сама Лара Крофт.

ФОТО: Vince Valitutti / Image supplied by Capital Pictures

Большую часть своей жизни Дора провела в джунглях, исследуя их вместе с родителями, но едва ли она была готова к самому сложному испытанию — школе. Пока мама и папа главной героини разыскивают таинственный город из золота, ей приходится мириться с городской жизнью, не понимающими ее одноклассниками и строгими правилами школы. Однако джунгли зовут, и Дора возвращается в родную для нее стихию, чтобы спасти родителей и раскрыть тайну затерянного города…

Судя по трейлеру, «Дора и Затерянный город» точно понравится тем любителям приключений, кто еще не дорос до «Мумии» или «Индианы Джонса», ну а зрители постарше должны оценить шутки Майкла Пеньи.

Главная роль в фильме режиссера Джеймса Бобина досталась Изабеле Монер, звезде пятых «Трансформеров».

ФОТО: LILO/SIPA / LILO/SIPA

Компанию ей составили уже упомянутый Пенья, Ева Лонгория, Эухенио Дербес, Темуэра Моррисон и Джеффри Уолберг. При этом создатели проекта позаботились и о том, чтобы животных в ленте озвучивали звезды: обезьянка по кличке Бутс заговорит голосом Дэнни Трехо, а вороватый лис Жулик — Бенисио дель Торо.