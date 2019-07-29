Что может быть круче?! Девочка лу и очень милое чудовище отправляются на «Эверест»
Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче!
Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.
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