С заботой о природе: в кинотеатрах Apollo Kino теперь будут только биоразлагаемые трубочки

Биоразлагаемые трубочки для питья изготовлены из бумаги, у них нейтральный вкус. Иными словами, они никак не повлияют на вкус напитка. Трубочки достаточно крепкие, что, в числе прочего, делает их подходящими для питья смузи.

Ежегодно в кинотеатрах Apollo продается около 500 000 напитков из автоматов, которые клиенты привыкли пить через пластиковые трубочки. Мы рады, что на этом этапе более полумиллиона пластиковых трубочек больше не будут оказывать пагубное влияние на окружающую среду,

- сказала генеральный директор Apollo Cinema Кадри Эрм.

Кроме того, теперь в кинотеатрах Apollo можно приобрести кофе или другие горячие напитки, налив их в свою тару, что дает скидку до 15% в зависимости от конкретного кинотеатра.

Будучи самой большой сетью кинотеатров в Эстонии, мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что каждым неиспользованным одноразовым стаканом мы сохраняем природу,

В ближайшее время Apollo Cinema предпримет ряд других дружелюбных по отношению к природе шагов. Например, кружка многоразового использования из органического бамбукового волокна, подходящая для холодных и горячих напитков, скоро появится в продаже.

Кинотеатры Apollo расположены по всей Эстонии в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве и Сааремаа. В 37 залах можно одновременно разместить 5600 зрителей. С марта этого года Apollo Kino расширился до стран Балтии, открыв свой первый кинотеатр в торговом центре Akropole в Латвии, в скором времени ожидается открытие кинотеатра в Литве.