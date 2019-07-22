Дэнни ДеВито превращается в Дуэйна Джонсона в первом трейлере «Джуманджи: Новый уровень»

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. И вместе с ними в игру попадают и новые герои - два пенсионера в исполнении Дэнни ДеВито и Дэнни Гловера. Причём, аватаром первого становится Дуэйн Джонсон, а второго - Кевин Харт.

Режиссером фильма стал Джейк Кэздан, снимавший предыдущую серию «Джуманджи: Зов джунглей». К своим ролям вновь вернулись Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк и Ник Джонас.

Первая «Джуманджи» с Робином Уильямсом вышла в 1995 году.

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Спустя 22 года появилось продолжение, неожиданно ставшее кассовым хитом - «Зов джунглей» был тепло принят зрителями и заработал $962 млн.

Решив ковать железо пока горячо, сразу после премьеры второй части была анонсирована третья. И судя по трейлеру, у «Нового уровня» есть все шансы превзойти своего предшественника и по качеству, и по кассовым сборам.