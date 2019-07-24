ТОП-4 фильмов ужасов, которые запретили к показу в некоторых странах

Необратимость

Неожиданный запрет для этого фильма придумали в Новой Зеландии. Для кинопроката он был разрешен, пусть и не сразу. Зато родители имели право привести на фильм несовершеннолетних, если считали, что те могут смотреть самую длинную сцену изнасилования в истории кино. Но чтобы подростки не добрались до фильма самостоятельно, его запретили продавать на видео. Так что либо с родителями, либо никак.

ФОТО: КиноПоиск

День отца

Его описывают как чистейшее безумие. Это комедия ужасов про человека, который хочет отомстить за своего папу. Необычный и насмешливый сюжет не был важен правительству Австралии. И пусть «День отца» все же показали в Сиднее в 2012 году, его было запрещено выпускать для домашнего просмотра. А это, по сути, является запретом внутри страны. Поэтому все будущие показы на фестивалях были отменены.

ФОТО: КиноПоиск

Когда его запретили для релиза на видео, дистрибьютор обвинил австралийских цензоров в том, что они вырывают жестокость из контекста.

Одержимая

Фильм «Одержимая» (Possession), вышедший на экраны в 1981 году, многих ввел в ступор. Исполнители главных ролей, Изабель Аджани и Сэм Нил, показали на экране историю развода под абсолютно невиданным доселе углом. Практически все два часа фильма герои кричат друг на друга - это схватка героев, лишенная каких-либо моральных и общечеловеческих устоев. Многие восприняли этот фильм абсолютно не так, как предполагал сам Жулавский, и на вопросы: «О чём всё-таки этот ваш фильм ужасов?», - отвечал: «Это не фильм ужасов. Этот фильм об одержимой натуре художника».

ФОТО: КиноПоиск

В Великобритании лента попала в печально известный перечень запрещённого непристойного видео (Video nasty), откуда была исключена лишь в 1999-м, а в ФРГ, несмотря на участие в создании западноевропейских кинематографистов и проведённые в Берлине съёмки, – вообще не вышла на экраны. Да и в самой Франции «Одержимая» привлекла всё-таки скромную (541 тысяча человек) аудиторию, хотя факт участия в конкурсе Каннского кинофестиваля, равно как и признание со стороны национальной киноакадемии, достаточно красноречив. По сути, бесспорным стало восхищение актёрским подвигом Изабель Аджани – и «звезда» едва ли преувеличивала, когда говорила журналистам, что приходила в себя после роли несколько лет.

Лики смерти

Классический mondo-фильм, эта картина была запрещена в Австралии, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Новой Зеландии. Поскольку с документальным кино такое бывает редко, то даже те, кто его обычно не смотрит, обратили внимание на эту картину и стали искать её на видео.