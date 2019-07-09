Мэттью МакКонахи сыграет злодея в одном из будущих фильмов Marvel?

Согласно инсайдерам, сейчас МакКонахи предлагают сыграть главного негодяя в сиквеле «Капитана Марвел» или в четвертом «Торе», но никакой точной информации нет.

Стоит отметить, ранее те же источники утверждали, что в «Торе 4» главным противником бога грома станет Чаровница — классическая злодейка комиксов Marvel. Они также сообщали, что сюжет фильма будет основан на серии «Осада» («Siege»), когда армия людей под командованием Нормана Озборна напала на Асгард на Земле.

На данный момент представленная информация — неподтвержденный слух, который впоследствии может быть опровергнуть.