Дж. К. Роулинг опровергла свежие слухи о «Гарри Поттере»

3 июля появилась информация, что в разработке находится сериал по «Гарри Поттеру», действие которого развернется до событий оригинальных фильмов. Утверждалось, что проект находится на ранней стадии производства, а сюжет не будет связан с основной серией и представит абсолютно новых персонажей, учащихся и работающих в Хогвартсе.

«Гарри Поттер», экранизация серии книг Дж. К. Роулинг, давно стал для студии Warner одной из главных и самых успешных франшиз. Основная серия завершилась в 2011-м со вторыми «Дарами смерти», но уже через четыре года вышел спин-офф-приквел «Фантастические твари и где они обитают», вернувший зрителя в знакомый мир магии и волшебников. Сейчас идет работа над третьим фильмом серии «Фантастические твари».