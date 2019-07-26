Самые ожидаемые фильмы августа! На что сходить в кино в последний месяц лета?

Хоббс и Шоу

Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.

Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии со 2 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

История игрушек 4

Новая глава семейной анимационной франшизы от режиссеров Джона Лассетера и Джоша Кули. В истории взаимоотношений игрушек и детей поставлена точка. Однако жизнь Вуди, Базза и их друзей продолжается, и в ней по-прежнему остается место для приключений, смеха и, конечно же, любви.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии со 2 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Страшные истории для рассказа в темноте

Экранизация страшных историй Элвина Шварца, вдохновленных городскими легендами и фольклором. Компания подростков расследует случаи жутких и загадочных смертей в их маленьком городке.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 9 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Однажды в Голливуде

Экранизация страшных историй Элвина Шварца, вдохновленных городскими легендами и фольклором. Компания подростков расследует случаи жутких и загадочных смертей в их маленьком городке.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 16 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Дора и затерянный город

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 16 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Angry Birds в кино 2

Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 23 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Хорошие мальчики

История троих друзей-шестиклассников, планирующих посетить крутую вечеринку. Но прежде они должны хорошенько подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Так начинается безумное путешествие по долине Сан-Фернандо, в котором надо вернуть наркотики, украсть пиво и починить сломанного дрона — все это нужно сделать, пока родители не вернулись домой.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 23 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Капкан

Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться…

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 23 августа! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Мой шпион

Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит её быть настоящей шпионкой.