Смотри трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»: Война королев

Принцесса Аврора (Эль Фаннинг) нашла своего прекрасного принца и готова жить долго и счастливо, только Малефисента против: она считает, что любви не существует, все это самообман. Аврора уговаривает Малефисенту познакомиться с родителями жениха, но встреча проходит неудачно, в результате чего начинается очередная война между людьми и волшебными существами.