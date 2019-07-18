Совместное производство Эстонии и России! Смотри трейлер черной комедии «Судья»

Судья - это человек, который в зале суда представляет закон и строгие правила. Но в его личной жизни отсутствует всякий порядок.
После того, как он, на очередном заседании, приговаривает женщину к длительному тюремному сроку, брат подсудимой (Мярт Аванди) начинает следить за судьёй. По мнению брата, решение суда несправедливое, и он требует пересмотреть дело. Судья стоит на своём - вердикт остается в силе. Между мужчинами возникает конфликт, вследствие которого правозащитник сам становится преступником. Судья не в силах признавать свою вину и бежит в Финляндию. Там, по ту сторону залива, он попадает в разные смешные ситуации и встречает на своем пути очень странных людей. Но от совести не убежишь, и герой возвращается на родину, чтобы попытаться исправить свои ошибки.
«Судья» - роуд-муви с элементами «чёрного юмора», в главных ролях снялись Майт Мальмстен («Крысоловка», «Керту») и Мярт Аванди («Фехтовальщик», «Красная ртуть»). Постановщик и сценарист фильма Андрес Пуустусмаа («Зеленые коты», «18-14», «Красная ртуть»). Фильм представляет кинокомпания Leo Production. Дистрибьютор ACME Film.
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