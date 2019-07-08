Новинки этой недели: премьера хоррора «Проклятие Аннабель 3» и комедии «Али, рули!»

Проклятие Аннабель 3

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

Премьера состоится 11 июля! В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет 12 июля!

Али, рули!

Скромный парень зарабатывает деньги, занимаясь перевозом пассажиров, однажды к нему подсел мужчина, вскоре выяснилось, это полицейский, идущий по следу жесточайшего убийцы. С данного момента судьба таксиста дала разворот, картина «Али, рули!» покажет, какие испытания предстоит пройти спокойному и уравновешенному юноше. В ходе дела многие вопросы отпали сами по себе, герой учится убирать помехи и выпутываться из любых сложных ситуаций. Реформировать жизнь всегда сложно, тем более, когда приходится рисковать, важно не стать инструментом в чужих руках.

Молодой человек научился правильно реагировать на непредсказуемые ситуации, вовремя уходить в сторону, сохранять ум холодным и отчаянно двигаться вперед. Герой научился нестандартно мыслить, к сожалению, многие умения стоили слишком дорого, теперь отважный малый верит, что только постоянное развитие и работа над собой дадут возможность выжить в жестоком мире. Успех совсем рядов паренек выработал в себе умение быть хватким и ловким, понял, что важно двигаться вперед, невзирая на опасность. Главное в борьбе иметь трезвый глаз на затылке не потеряться и уцелеть.