Дальтоник, левша, не любит мобильные телефоны: ТОП-10 интересных фактов о Кристофере Нолане

Героями стали игрушечные солдатики, а 8-мм камеру мальчик одолжил у отца. Образование все же получал филологическое, параллельно снимая короткометражки. Это и были первые шаги Нолана на пути к большому авторскому кино.

Чтобы лучше понять особенности работ режиссера, следует обратить внимание на ТОП-10 фактов!

1. Кристофер дальтоник. Он не различает зеленый и красный цвета, но это совсем не мешает ему блестяще справляться со своей работой. По словам самого режиссера, зеленый цвет вгоняет его в депрессию, поэтому он старается снимать все вживую, не используя "жестокий" хромакей. Этот факт также послужил и причиной особенных цветовых решений в фильмах Нолана. Если обратить внимание, то в "Бессоннице" преобладают туманно-синие оттенки, в "Престиже" - сепиеподобные (коричнево-золотые), в "Начале" - приглушенные осенние тона, а в "Бэтмене" - и вовсе мрачные оттенки.

2. Кристофер Нолан является левшой.

3. Нолан — один из немногих режиссеров, которые все еще снимают фильмы исключительно на пленку. По словам режиссера, для захвата изображения нет ничего лучше, а разницу между цифрой и пленкой в кинотеатре хорошо видно. В общем, перфекционист Нолан не может позволить себе плохого качества.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / Reuters / Scanpix

4. Как-то Нолан признался, что он не поклонник мобильных телефонов и электронной почты. Когда компания Warner Bros. выделила ему офисный e-mail, он не был осведомлен об этом еще пару лет. «На том аккаунте были тысячи писем – некоторые от весьма важных людей, вообще-то, - вспомнил режиссер. – Я попросил компанию удалить ящик, чтобы люди не думали, что я поддерживаю с ними связь».

5. Нолан любит научные теории. В его фильмах нашлось место и теории физика Кипа Торна, и осознанным сновидениям, и историям о кратковременной памяти.

6. У Warner Bros. осталось только два режиссера, у которых есть официальное право финального монтажа. Это Кристофер Нолан и Клинт Иствуд. Такое право позволяет именно им определять то, каким будет окончательный монтаж фильма перед выпуском на большие экраны. Так что зритель сразу видит исключительно режиссерскую версию.

Кристофер Нолан на съемках в Таллинне ФОТО: Erik Tikan / POSTIMEES/SCANPIX

7. У него есть любимчики среди актеров, которых он постоянно и снимает в своих фильмах: Кристиан Бейл, Том Харди, Энн Хэтэуэй, Гарри Олдман, Морган Фриман, Марион Котийяр и его бессменный талисман - Майкл Кейн. К слову, последнее совсем не преувеличение, ведь именно так великого британского актера и называет сам режиссер. Кейн снимался абсолютно во всех фильмах Нолана, а в "Дюнкерке" хоть и не появился, но озвучил радиосообщения. "Так или иначе, но он будет во всех моих фильмах", - решительно заявлял режиссер.

8. У Кристофера есть родной брат – Джонатан Нолан, по рассказу которого был снят фильм «Помни». Джонатан не только автор «Memento», но и сценарист почти половины фильмов своего брата. В числе самых известных проектов Джонатана «Престиж», «Темный рыцарь», «Интерстеллар» и сериал «Мир Дикого Запада».

9. Если проанализировать карьеру Нолана, то легко сделать вывод, что семейные ценности для него на первом месте, так как все его фильмы продюсирует жена.

Кристофер Нолан и его супруга Эмма Томас ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

10. Кристофер Нолан пользуется славой модника, который никогда не появляется без костюма или блейзера. Во время съемок фильма «Помни»под палящим солнцем в долине Сан-Фернандо, съемочная группа не уставала удивляться, что режиссер не снимает блейзера. На вопрос продюсера, как ему это удается, Нолан ответил, что носит его из уважения к коллегам. В одном из интервью режиссер со смехом сообщил, что ходил в школу-интернат, где ученики должны были носить школьную форму и привык использовать все карманы пиджака: «Мне в нем просто комфортно. Я не люблю долго думать о том, что надеть, так что ношу каждый день одно и то же».