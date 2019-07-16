Нолан, Финчер, Хичкок... Cтpуктуры фильмoв извeстных рeжиcсеров, с которыми сложно несогласиться

Далеко не у каждого режиссера можно нащупать так называемый режиссёрский почерк, если вы не специалист в киноиндустрии. Но есть те мэтры, которые заставляют понимать стиль своей работы. В их случае мы даже без начальных титров поймём, чьих рук эта картина. Графический иллюстратор Бехзад Нохосейни опубликовал в Instagram структуры фильмов известных режиссеров. Давайте попробуем разобраться...
Фильм — это цельное произведение, в котором все должно быть органично и тесно сплетено: события и тема, структура и персонаж, каноны жанра и идеологический посыл. Поэтому самый важный вопрос, который стоит себе задать, это: какое место в общей структуре фильма занимает сцена? Какое у нее назначение в этой точке произведения? Необходимо понимать, что в ней должно произойти, и это определение сложнее, чем кажется.
Проиллюстрировать структуры фильмов известных режиссеров попытался Бехзад Нохосейни. Будет трудно не согласиться с тем, что у него это отлично получилось!
Дэвид Финчер
Самые знаменитые работы: «Бойцовский клуб», «Семь», «Игра», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая»
Дэвид Финчер стал одним из самых знаменитых режиссеров, которые достигли вершин Голливуда на рубеже 90-х и 2000-х. Несмотря на то, что на первых этапах Финчера встретили с некой насмешкой после выхода в 1992 году фильма «Чужой 3», картина «Семь», вышедшая тремя годами позже, завоевала для режиссера одобрение критиков и укрепила Дэвида Финчера в его влиятельной и яркой карьере.
Сила работы Финчера заключается в том, что он создает миры, которые являются влиятельными и запоминающимися. И хотя они не всегда оставляют шрамы, но, тем не менее, производят впечатление. Его визуальный язык легко идентифицируется, но при этом является уникальным. Ни один другой режиссер не создает миры, похожие на эти. Дэвид Финчер определенно автор и мастер формы.
Квентин Тарантино
Самые знаменитые работы: «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Бешеные псы», «Бесславные ублюдки», «Омерзительная восьмерка»
Квентин Тарантино — один из самых знаменитых режиссеров в мире. Не имея никакого специального образования, режиссёр получил за дебютную работу «Бешеные псы» немало премий, а за свой третий фильм Тарантино получил «Оскар». Каждый его фильм узнаваем по неповторимому режиссёрскому почерку, атмосфере и энергетике. Попробуем разобраться, в чем же отличительные черты режиссерского стиля Квентина Тарантино?
«Убить Билла» и «Бесславные ублюдки» поделены на главы, как книги. Вспомним также знаменитое «Криминальное чтиво», в котором все истории по-своему связаны, и «Бешеных псов», содержащих многочисленные отсылки в прошлое.
В фильмах Тарантино много убийств и крови, но большинство убийств происходят за кадром, а мы видим только их последствия. Тарантиновское насилие не страшно зрителю, так как является фантазией, красиво оформленной и классно сыгранной, а не «живой» историей, леденящей душу.
В фильмах Тарантино встречаются сцены, в которых убивают родителей малолетних детей – иногда на глазах у детей, как в фильмах «Убить Билла» и «Джанго Освобождённом».
В своей фильмографии Тарантино уделил достаточно внимания различным видам психотропных средств и алкоголя, а также последствиям их принятия. Посмотрев, например, эпизоды «Криминального чтива» с наркотиками, наркотики потреблять не захочется. То же и с алкоголем. Хоть фильмам они и придают определённую атмосферность. Сюжет своих фильмов Тарантино, часто являющийся и автором сценария, строит таким образом, что насилие выглядит оправданным, так как в большинстве случаев применяется к негативным персонажам, и даже смешным.
Альфред Хичкок
Самые знаменитые работы: «В случае убийства набирайте "М"», «Психо», «Окно во двор», «Головокружение», «Веревка»
К особенностям фильмов Хичкока с уверенностью можно отнести саспенс. Это первая ассоциация, приходящая в голову киноману, влюбленному в фильмы одного из самых невероятных в своей простоте режиссеров.
Выдающийся французский сценарист и режиссер Франсуа Ролан Трюффо, заложивший основу так называемой новой волны в кинематографе дал свое определение изобретению Хичкока: «Саспенс – это нарастание напряженного ожидания». Повседневная жизнь простых людей, показанная под особым «хичкоковским» углом зрения, предстает наполненной самыми нелепыми, по сути, и невероятно интригующими моментами. Реальная жизнь, которая выглядит совершенно нереально.
Хичкок никогда не придавал значения проработке сути характеров своих героев, считая, что мощный или неоднозначный характер может подчинить себе простоту действия.
Его юмор всегда носил элемент издевки, посредством которой он пытался разрешить некую загадку сложности человеческой натуры с позиции ее величайшей непревзойденной простоты. Он утверждал, что настоящая сила этой натуры может проявляться в насмешливой невозмутимости тогда, когда надуманная отвага бессильна перед отчаяньем и безнадежностью. Стремительное преследование машины – за рулем пьяный «до изумления» герой – нападение самолета на пустынном шоссе («К северу через северо-запад»). Аттракцион на тему шпионского боевика.
Особенности фильмов Хичкока, его художественные открытия, такие как саспенс или реактивный кадр, в огромной степени изменили историю развития кинематографа в послевоенное время.
Кристофер Нолан
Самые знаменитые работы: «Начало», «Интерстеллар», «Престиж», «Темный рыцарь», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк»
Главное, на чём сделал себе имя Нолан - удачное совмещение массового кино и условного арт-хауса. Массовый зритель, приходя на сеансы его фильмов, остаётся доволен тем, что видит жанровое кино (зрителю комфортно в жанре, он понимает что делают герои), но одновременно у него остаётся впечатление чего-то элитарного.
Режиссер практикует нелинейное повествование. Это можно увидеть в фильмах «Преследование», «Престиж», «Помни», «Дюнкерк». Причем у Нолана нет конкретной стратегии нелинейности. Просто его повествование всегда отличается особой оригинальностью. Так, в «Престиже» зрителя встречает экранизация двух дневников, один внутри другого. В фильме «Дюнкерк» режиссер использует три точки, с которых стартуют повествования - в небе, на земле и в воде.
В фильмах Нолана много загадок, ребусов и игровых подтекстов, которые позволяют зрителям до конца просмотра оставаться заинтригованными.
От момента зарождения идей фильмов «Начало» и «Дюнкерк» до их полного продумывания и создания прошло около десяти лет. Вот поэтому и не стоит удивляться, что у режиссера так мало фильмов. Он скрупулезно прорабатывает все до малейших деталей.
Питер Джексон
Самые знаменитые работы: «Властелин колец: Возвращение Короля», «Властелин колец: Братство кольца», «Властелин колец: Две крепости», «Они никогда не станут старше», «Хоббит: Нежданное путешествие»
Человек, который ворвался в жизнь поклонников Дж.Дж.Толкина раз и навсегда, после экранизации масштабной кинотрилогии «Властелин колец», родился 31 октября 1961 года в Новой Зеландии.
С 2001 по 2003 год имя Джексона гремело раз в год - именно так, с периодичностью раз в год Питер Джексон радовал весь мир, выпуская каждую часть «Властелина колец». Талантливый режиссер и его команда получили 17 (!) Оскаров.
Питер Джексон всегда был революционером в технике киносъемки. Одним из важных пунктов биографии Питера Джексона поклонники 51-летнегорежиссера считают его первые эксперименты с любительской кинокамерой в мальчишеском возрасте. С друзьями они стали снимать короткие видео, к тому же Джексон был невероятно вдохновлен старым фильмом «Кинг-Конг» 1933 года и пытался делать что-то подобное с помощью стоп-кадров, как в анимации. В поздних интервью Джексон вспоминал, что эффекта вспышки от пистолетного выстрела он добивался тем, что просто прокалывал в нужных местах пленку.
Вуди Аллен
Самые знаменитые работы: «Любовь и смерть», «Зелиг», «Манхэттен», «Энни Холл», «Магия лунного света», «Иррациональный человек»
Пожалуй именно Вуди Аллен обладает самым выразительным кино-почерком в современном кино. За долгие годы работы в режиссерском кресле, Вуди выработал неповторимый стиль, так что любая картина этого мастера самоиронии узнаваема.
Несмотря на преклонный возраст, Вуди Аллен регулярно продолжает радовать поклонников новыми шедеврами. Многие сейчас сетуют на то, что Вуди Аллен уже не тот, и шедевров больше не снимает, но, согласитесь, в фильмографии, состоящей из 45 полнометражных фильмов, трудно не запутаться. Но, тем не менее, за все это время Вуди Аллен не изменил себе — все его картины, это чисто его работы, они идут от души и просто хотят рассказать нам ту или иную историю!