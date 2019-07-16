Нолан, Финчер, Хичкок... Cтpуктуры фильмoв извeстных рeжиcсеров, с которыми сложно не согласиться

Фильм — это цельное произведение, в котором все должно быть органично и тесно сплетено: события и тема, структура и персонаж, каноны жанра и идеологический посыл. Поэтому самый важный вопрос, который стоит себе задать, это: какое место в общей структуре фильма занимает сцена? Какое у нее назначение в этой точке произведения? Необходимо понимать, что в ней должно произойти, и это определение сложнее, чем кажется.

Проиллюстрировать структуры фильмов известных режиссеров попытался Бехзад Нохосейни. Будет трудно не согласиться с тем, что у него это отлично получилось!

Дэвид Финчер

STOCKHOLM 20110527David Fincher, American director, visited Cinemateket to participate in the "Actors Studio" in Stockholm on Friday. Fincher is the director behind films like "Seven", "Fight Club" ,"Panic Room","The Social Network" and up coming "The girl with the Dargon Tattoo".Photo: Claudio Bresciani / SCANPIX / Kod 10090 ФОТО: Claudio Bresciani / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

Самые знаменитые работы: «Бойцовский клуб», «Семь», «Игра», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая»

Дэвид Финчер стал одним из самых знаменитых режиссеров, которые достигли вершин Голливуда на рубеже 90-х и 2000-х. Несмотря на то, что на первых этапах Финчера встретили с некой насмешкой после выхода в 1992 году фильма «Чужой 3», картина «Семь», вышедшая тремя годами позже, завоевала для режиссера одобрение критиков и укрепила Дэвида Финчера в его влиятельной и яркой карьере.

ФОТО: Instagram @behzad.nohoseini

Сила работы Финчера заключается в том, что он создает миры, которые являются влиятельными и запоминающимися. И хотя они не всегда оставляют шрамы, но, тем не менее, производят впечатление. Его визуальный язык легко идентифицируется, но при этом является уникальным. Ни один другой режиссер не создает миры, похожие на эти. Дэвид Финчер определенно автор и мастер формы.

Квентин Тарантино

Quentin Tarantino jaanuaris 2016 The Weinstein Company & Netflixi peol ФОТО: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Самые знаменитые работы: «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Бешеные псы», «Бесславные ублюдки», «Омерзительная восьмерка»

Квентин Тарантино — один из самых знаменитых режиссеров в мире. Не имея никакого специального образования, режиссёр получил за дебютную работу «Бешеные псы» немало премий, а за свой третий фильм Тарантино получил «Оскар». Каждый его фильм узнаваем по неповторимому режиссёрскому почерку, атмосфере и энергетике. Попробуем разобраться, в чем же отличительные черты режиссерского стиля Квентина Тарантино?

ФОТО: Instagram @behzad.nohoseini

«Убить Билла» и «Бесславные ублюдки» поделены на главы, как книги. Вспомним также знаменитое «Криминальное чтиво», в котором все истории по-своему связаны, и «Бешеных псов», содержащих многочисленные отсылки в прошлое.

В фильмах Тарантино много убийств и крови, но большинство убийств происходят за кадром, а мы видим только их последствия. Тарантиновское насилие не страшно зрителю, так как является фантазией, красиво оформленной и классно сыгранной, а не «живой» историей, леденящей душу.

В фильмах Тарантино встречаются сцены, в которых убивают родителей малолетних детей – иногда на глазах у детей, как в фильмах «Убить Билла» и «Джанго Освобождённом».