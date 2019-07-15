Большие надежды: самые перспективные молодые актрисы Голливуда

Ангури Райс, 18 лет

Неудивительно, что Ангури избрала для себя кинокарьеру: ее отец — режиссер Джереми Райс, а мать — сценарист Кэти Райс. Таким образом, молодая актриса попросту продолжила семейное дело. Ангури вместе с родителями живет в Мельбурне, однако много времени проводит в США — на съемках.

ФОТО: Jeffrey Mayer/Broadimage / Jeffrey Mayer/Broadimage

Первый крупный проект с ее участием вышел четыре года назад — австралийский апокалиптический триллер «Последние часы». Но весь мир заговорил о юной Ангури после ее роли в фильме Шейна Блэйка «Славные парни». Партнерами Райс по ленте стали Райан Гослинг и Рассел Кроу, пишет Сплетник.

Сейчас в прокат вышел «Человек-паук: Возвращение домой» с участием Ангури.

ФОТО: LILO/SIPA / LILO/SIPA

Канны, съемки в блокбастерах... Что-то нам подсказывает, что эта юная актриса прочно закрепится в Голливуде!

Аня Тейлор-Джой, 23 года

Карьера Ани стартовала главной ролью в триллере «Ведьма». Картина получила множество прекрасных отзывов критиков. В наше время, когда зрители видели уже примерно все, что возможно, трудно создать по-настоящему страшный фильм, но режиссеру Роберту Эггерсу с командой это удалось. Жюри кинофестиваля Sundance за такую работу признало Эггерса лучшим режиссером года. Интересно, что Тейлор-Джой стала первой актрисой, которую постановщик пробовал на роль в этой картине.

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Ее роли в фильмах «Морган», «Барри» и «Сплит» также не остались без внимания. Аня была номинирована на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда».

ФОТО: Jessica Kourkounis / Supplied by Capital Pictures

Милли Бобби Браун, 15 лет

Милли Бобби Браун — британо-американская актриса и модель, родившаяся в Испании и выросшая в Великобритании.

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Восходящая звезда мирового кинематографа Милли Бобби Браун приобрела популярность благодаря съёмкам в сериале «Очень странные дела». За сравнительно недолгую творческую биографию Милли уже покорила сердца миллионов зрителей. К слову, она стала самой молодой персоной из включенных в список влиятельных людей мира по версии журнала TIME.

ФОТО: / AP

В свои 15 лет, Браун уже является селебрити А-листа, почетной гостьей всех мероприятий и перспективной актрисой.

Зои Дойч, 24 года

Американская киноактриса, получившая известность после выхода фильма «Академия вампиров». Сегодня фильмография молодой артистки пополнилась главными ролями в проектах «Дедушка легкого поведения», «Почему он?», «Взрослые игры», «За пропастью во ржи» и других.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

Будущая звезда экрана родилась в центре мировой киноиндустрии Лос-Анджелесе 10 ноября 1994 года. По национальности Зои американка. Родители девушки занимают не последнее место в Голливуде. Отец - кинорежиссер Говард Дойч, получивший в 2003 году премию за вклад в американский кинематограф, известен зрителям работой над эпизодом «Байки из склепа». Мать - Лиа Томпсон, голливудская актриса, получившая популярность благодаря ролям в кинолентах «Челюсти 3», «Назад в будущее».

В начале 2013 года Зои Дойч утвердили на главную роль Розы Хэзевей в фантастической киноленте «Академия вампиров», снятой режиссером Марком Уотерсом по роману американской писательницы Райчел Мид.

ФОТО: Guy Godfree / Image supplied by Capital Pictures

В начале 2016 года на экраны кинотеатров вышла новая комедия «Дедушка легкого поведения», в которой Зои Дойч снялась в главной роли. Партнерами по съемочной площадке молодой актрисы стали Зак Эфрон, Роберт де Ниро, Обри Плаза.

Зендая, 22 года

Девушка с детства сотрудничает с компанией «Дисней», снимается в фильмах, записывает саундтреки. Известность пришла к Зендае после выхода в прокат картины «Человек-паук: Возвращение домой».

ФОТО: Jeffrey Mayer/Broadimage / Jeffrey Mayer/Broadimage

С детства актриса влюблена в театр, поэтому ничего удивительного в том, что Зендая попала в студенческую театральную программу, нет. Девушка участвовала в постановках с детского возраста, позже помогала родителям рассаживать гостей, реализовывала лотерейные билеты.

Профессиональная биография Зендаи началась с карьеры модели. Прорывом для кинокарьеры Зендаи стала работа в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Актрису утвердили на роль одноклассницы главного героя Питера Паркера (Том Холланд). Съемки стартовали летом 2016 года, на территории Джорджии.

ФОТО: Eddy Chen / AP