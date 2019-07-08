Вт, 9.07.2019
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Селин Дион отдала дань уважения «Титанику» во время публичного выхода в Париже
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Прошло 22 года со времен премьеры «Титаника», но самая масштабная история любви по-прежнему живет в сердцах поклонников. Дань картине отдала и исполнительница ее главного саундтрека Селин Дион во время Недели моды в Париже.

Воображению 51-летней певицы и ее стилистов можно только позавидовать. Селин Дион вновь удалось привлечь к себе внимание, хотя после последних публичных выходов казалось, что ничего интереснее звезда уже не выдаст. На этот раз она сделала ставку не на откровенность или странную одежду, а на отсылки. На очередном показе Дион вышла к фотографам в непримечательном с первого взгляда образе: футболке, мини-юбке и пиджаке. Однако, приглядевшись, все заметили на шее звезды украшение, очень похожее на «Сердце океана» из фильма «Титаник».

ФОТО: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS.com

Это не первый раз, когда Селин надевает это ожерелье. В 1998 году она появилась в нем на церемонии награждения премии «Оскар», где исполнила один из своих самых популярных хитов My Heart Will Go On.

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