«Все уже решено»: вышел первый тизер «Мулан»

Нравится фанатам или нет — все уже решено. Судя по тизеру, новая Мулан уже владеет определенными навыками ведения боя и неплохо управляется с мечом, в отличие от анимационной героини. Также отрывки из батальной сцены демонстрируют, что она не просто примет участие в войне и внесет клад в победу с помощью смекалки, а наравне с мужчинами будет сражаться с врагами.

А вот изменение, которое не придется по душе ни одному поклоннику оригинального мультфильма — это замена дракона Мушу на феникса. В тизере создатели не показали ни того, ни другого, поэтому зрителям остается ждать подтверждения данной информации в расширенных трейлерах.

За постановку картины отвечает режиссер фильма «Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро. Роль Мулан исполнит Лю Ифэй. Компанию ей составят Джет Ли, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли и другие.