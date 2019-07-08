Легендарную «Маску» могут переснять с женщиной в главной роли

THE MASK JIM CARREY Date: 1994 ФОТО: Rights Managed / NEW LINE CINEMA / Ronald Grant A

Культовая комедия «Маска», которая в этом году празднует 25-летие со дня премьеры может вновь выйти на экраны, только в виде новой перезагрузки. Создатель оригинала, в котором сыграл Джим Керри, выразил огромное желание увидеть новую версию фильма – уже с женщиной, а не с мужчиной, в главной роли.

Исполнительный продюсер, сценарист и режиссер Майк Ричардсон в интервью Forbes решил высказаться по поводу потенциального ремейка «Маски». Именно он был в свое время ответственным за создание культовой комедии с Джимом Керри – Ричардсон является основателем выпускающей комиксы компании Dark House Comics, по чьему комиксу и была снята «Маска».

ФОТО: Rights Managed / NEW LINE CINEMA / Ronald Grant A