Пн, 8.07.2019
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Смотри, какие фильмы сделали самые большие кассовые сборы на выходных
Жители Эстонии сделали свой выбор!

«Ämblikmees: Kodust kaugel»

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / Reuters / Scanpix

Несколько ярких премьер, комедии и мультфильмы - что только не показывали в кино на минувшей неделе! Предлагаем вам узнать, каким фильмам на выходных отдали свое предпочтение жители Эстонии!

ТОП-7 лидеров кассовых сборов в Эстонии (05.07 - 07.07.2019):

1. Человек-паук: Вдали от дома (18 796 зрителей / первая неделя / 128 476,66€)

2. Пушистый шпион (5605 зрителей / первая неделя / 26 156,20€)

3. Тайная жизнь домашних животных 2 (4218 зрителей / шестая неделя / 23 653,59€)

4. Отпетые мошенницы (2052 зрителя / четвертая неделя / 15 358,40€)

5. Yesterday (1445 зрителей / вторая неделя / 9 987,13€)

6. Анна (1371 зритель / первая неделя / 9 757,76€)

7. UglyDolls. Куклы с характером (1247 зрителей / третья неделя / 6 218,64€)

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