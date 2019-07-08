Смотри, какие фильмы сделали самые большие кассовые сборы на выходных
Несколько ярких премьер, комедии и мультфильмы - что только не показывали в кино на минувшей неделе! Предлагаем вам узнать, каким фильмам на выходных отдали свое предпочтение жители Эстонии!
ТОП-7 лидеров кассовых сборов в Эстонии (05.07 - 07.07.2019):
1. Человек-паук: Вдали от дома (18 796 зрителей / первая неделя / 128 476,66€)
2. Пушистый шпион (5605 зрителей / первая неделя / 26 156,20€)
3. Тайная жизнь домашних животных 2 (4218 зрителей / шестая неделя / 23 653,59€)
4. Отпетые мошенницы (2052 зрителя / четвертая неделя / 15 358,40€)
5. Yesterday (1445 зрителей / вторая неделя / 9 987,13€)
6. Анна (1371 зритель / первая неделя / 9 757,76€)
7. UglyDolls. Куклы с характером (1247 зрителей / третья неделя / 6 218,64€)