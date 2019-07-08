Пн, 8.07.2019
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Можно спутать с рабочим: звезда фильма Нолана сидит на асфальте в центре Таллинна
ФОТО!

John David Washington saabus Tallinna.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Чем дольше продолжаются съемки новой картины Кристофера Нолана в Таллинне, тем чаще на улицах города можно заметить голливудских актеров...

На этот раз в объектив фотокамеры жительницы Таллинна попал сын легендарного голливудского актера Дензела Вашингтона 34-летний Джон Дэвид Вашингтон.

На фото актер сидит на пороге бутика ER Boutique, который располагается на Пярнуском шоссе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Когда твоя родная улица стала съемочной площадкой для фильма Кристофера Нолана. Было просто поразительно наблюдать за командой великого режиссера, видеть профессионализм, у которого нет границ, 

- подписала снимок Кадри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джон Дэвид родился летом 1984 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Мальчик рос в окружении творческих людей, что, вероятно, и отразилось на его будущей карьере. Он является сыном Дензела Вашингтона – известного американского актера, двукратного лауреата премии «Оскар». Как и отец, мать мальчика тоже работала в сфере кино. Паулетта Вашингтон, в девичестве Пирсон, снималась в комедиях, драмах и короткометражных лентах.

Помимо Джона Дэвида, в семье росли еще трое детей. Кстати, младшая сестра Оливия Вашингтон тоже пошла по стопам родителей и старшего брата и связала свою жизнь с миром кино. Девушку можно увидеть в сериалах «Мистер Робот», «Мейдофф», «Однажды ночью», а также в киноленте «Комедиант». Популярность ему принесло участие в съемках картины «Черный клановец».

ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

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