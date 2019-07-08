Можно спутать с рабочим: звезда фильма Нолана сидит на асфальте в центре Таллинна

На этот раз в объектив фотокамеры жительницы Таллинна попал сын легендарного голливудского актера Дензела Вашингтона 34-летний Джон Дэвид Вашингтон.

На фото актер сидит на пороге бутика ER Boutique, который располагается на Пярнуском шоссе.

Когда твоя родная улица стала съемочной площадкой для фильма Кристофера Нолана. Было просто поразительно наблюдать за командой великого режиссера, видеть профессионализм, у которого нет границ,

- подписала снимок Кадри.

Джон Дэвид родился летом 1984 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Мальчик рос в окружении творческих людей, что, вероятно, и отразилось на его будущей карьере. Он является сыном Дензела Вашингтона – известного американского актера, двукратного лауреата премии «Оскар». Как и отец, мать мальчика тоже работала в сфере кино. Паулетта Вашингтон, в девичестве Пирсон, снималась в комедиях, драмах и короткометражных лентах.

Помимо Джона Дэвида, в семье росли еще трое детей. Кстати, младшая сестра Оливия Вашингтон тоже пошла по стопам родителей и старшего брата и связала свою жизнь с миром кино. Девушку можно увидеть в сериалах «Мистер Робот», «Мейдофф», «Однажды ночью», а также в киноленте «Комедиант». Популярность ему принесло участие в съемках картины «Черный клановец».