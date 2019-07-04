Туристка умерла от страха во время просмотра «Проклятие Аннабель 3»

Пенсионерка из Великобритании умерла во время просмотра фильма ужасов в кинотеатре в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщает Лента со ссылкой на Daily Mail.
77-летняя туристка скончалась во время просмотра киноленты «Проклятие Аннабель 3». После окончания фильма, когда в зале включился свет, ее соседка по креслу обнаружила рядом с собой тело женщины. Она закричала и выбежала из зала, чтобы позвать персонал кинотеатра.
Все посетители были в ужасе и панике из-за того, что во время просмотра фильма ужасов им пришлось сидеть с мертвецом. Работники торгового центра выглядели очень обеспокоенными. Они старались, чтобы никто из посторонних людей не увидел случившегося, и запретили нам фотографировать,
— рассказала жительница Таиланда Монтиры Пхенгра.
Тело туристки вынесли через запасной выход и погрузили в машину скорой помощи. Полиция сообщила, что ее тело доставлено в больницу в районе Бангламунг (Bangla Mung), где позже врачи проведут посмертное обследование, чтобы установить причину смерти.