Туристка умерла от страха во время просмотра «Проклятие Аннабель 3»

Все посетители были в ужасе и панике из-за того, что во время просмотра фильма ужасов им пришлось сидеть с мертвецом. Работники торгового центра выглядели очень обеспокоенными. Они старались, чтобы никто из посторонних людей не увидел случившегося, и запретили нам фотографировать,