Чт, 4.07.2019
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Их голосами... Disney представила персонажные постеры нового «Короля Льва»
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Студия Disney представила новые постеры с персонажами ремейка популярного мультфильма «Король Лев». Снимки с героями, а также теми, кто их озвучивает, опубликованы на странице киноленты в Twitter. 

В частности, персонажей озвучивают Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, давший голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме. 

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