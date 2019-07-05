«Мидуэй»: смотри трейлер нового военного фильма автора «Дня независимости» и «2012»

На сей раз знаменитый гигантоман обратился от фантастики к историческим событиям — к Битве за атолл Мидуэй, почти такой же знаменитой, как атака на Перл-Харбор. В ней американцы, вновь подвергшиеся неожиданной атаке, одержали одну из важнейших побед над японцами.