«Мидуэй»: смотри трейлер нового военного фильма автора «Дня независимости» и «2012»

В Сети появился трейлер военного боевика «Мидуэй» Роланда Эммериха, режиссера «Послезавтра», дилогии «День независимости», «2012» и «Годзиллы» 1998 года.
На сей раз знаменитый гигантоман обратился от фантастики к историческим событиям — к Битве за атолл Мидуэй, почти такой же знаменитой, как атака на Перл-Харбор. В ней американцы, вновь подвергшиеся неожиданной атаке, одержали одну из важнейших побед над японцами.
Трейлер подтверждает: переход Эммериха к реальным событиям вовсе не означает снижения уровня масштабности, к которым привыкли поклонники немецко-американского режиссера. Майклу Бэю есть о чем беспокоиться.
Каст соответствующий: Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Люк Эванс, Аарон Экхарт, Деннис Куэйд и другие.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет 8 ноября. А пока предлагаем вам насладиться трейлером картины!