Темнокожая певица Холли Бэйли сыграет Русалочку в экранизации Disney

По словам режиссера «Русалочки» Роба Маршалла, Бэйли с самого начала была главной претенденткой, хотя среди фанатов ходили слухи, что Ариэль сыграет Зендея. «Очевидно, что в Холли редким образом сочетаются сильный дух, невинность, юность и ум, а также невероятный голос — все качества, необходимые для этой роли», — объяснил Маршалл.

Среди других актеров, ставших частью проекта, числятся Джейкоб Тремблей, который сыграет Флаундера, и Мелисса Маккарти, выбранная на роль ведьмы Урсулы. Для 19-летней Бэйли это станет первой серьезной работой в кино. Группа Chloe x Halle, принесшая ей славу, образовалась в 2015 году и была замечена гигантами шоу-бизнеса благодаря каверам песен Бейонсе, а затем стала знаменитой, выступая на разогреве у певицы во время ее мирового тура.