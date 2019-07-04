Смотри, какие звезды пришли поддержать фантастический экшн «Человек паук: Вдали от дома»
Премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» состоялась в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. В этот раз супергерой должен спасти мир пока он находится в школьной поездке в Европу, пишет Euronews.
Английский актер Том Холланд сыграл уже в пяти фильмах о Человеке-пауке, но говорит, что каждый раз для него как первый:
Том Холланд, актер
Странно, я все еще чувствую себя новичком в этой истории. Интересное чувство, потому что я снимаюсь уже не первый раз. Повезло, что фанаты по-прежнему с большим энтузиазмом относятся к нашим фильмам. Они так ждут, а мы рады поделиться историей с ними!
Сэмюэл Л. Джексон играет в фильме героя, который и призывает Человека-паука спасти мир.
Сэмюэл Л. Джексон, актер
Том - удивительный сгусток энергии. Он как бы воплощает в себе все, что есть в молодых людях. Его энтузиазм огромен, его искренность настоящая, его желание быть молодым и не отвечать за спасение мира, оставаться ребенком – подлинное!
Американский актер Джейк Джилленхол играет в фильме злодея, который становится союзником Человека-паука
Джейк Джилленхол, актер
Я думаю, что вселенная Marvel - это действительно интересный мир. Над ее созданием работает много замечательных режиссеров и выдающихся актеров!
В фильме "Человек-паук: Вдали от дома" подросток Питер Паркер хочет повеселиться и провести время со своими друзьями, но обстоятельства обязывают его повзрослеть. Новый фильм о супергерое выходит в прокат по всему миру!
Сегодня, 4 июля, в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии состоятся премьерные показы! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!