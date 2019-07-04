Смотри, какие звезды пришли поддержать фантастический экшн «Человек паук: Вдали от дома»

Странно, я все еще чувствую себя новичком в этой истории. Интересное чувство, потому что я снимаюсь уже не первый раз. Повезло, что фанаты по-прежнему с большим энтузиазмом относятся к нашим фильмам. Они так ждут, а мы рады поделиться историей с ними!