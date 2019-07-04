Егора Крида застали за поцелуями с звездой «Елок»

В одном из московских супермаркетов Егора Крида застали за поцелуями со звездой «Елок» — актрисой Юлией Александровой. Снимки сделали наши гражданские журналисты, которые случайно увидели парочку в одном из торговых центров.

Смотри фото здесь!

Но не спешите разбивать свое сердце. Страстные поцелуи — лишь поворот сюжета в новом фильме, в котором Егор и Юля сыграли главные роли. В 2020-м году на экраны выйдет фильм «(не) Идеальный мужчина», режиссером которого выступил Марюс Вайсберг, известный по комедиям «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и другим. Продюсер ленты — Александр Роднянский, автор сценария — Жора Крыжовников.