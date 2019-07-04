Егора Крида застали за поцелуями с звездой «Елок»

В распоряжение Super попали кадры, от которых точно могли бы упасть в обморок все, у кого сейчас летние каникулы.
В одном из московских супермаркетов Егора Крида застали за поцелуями со звездой «Елок» — актрисой Юлией Александровой. Снимки сделали наши гражданские журналисты, которые случайно увидели парочку в одном из торговых центров.
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Но не спешите разбивать свое сердце. Страстные поцелуи — лишь поворот сюжета в новом фильме, в котором Егор и Юля сыграли главные роли. В 2020-м году на экраны выйдет фильм «(не) Идеальный мужчина», режиссером которого выступил Марюс Вайсберг, известный по комедиям «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и другим. Продюсер ленты — Александр Роднянский, автор сценария — Жора Крыжовников.
Сюжет обещает быть совсем не банальным. Героиня Юлии устраивается в фирму, которая занимается производством биологических роботов. На производстве у одного из них обнаруживается дефект, однако девушка выкупает его и начинает жить вместе с ним. Робот (его и играет Егор) страдает от паранойи и эмоциональной нестабильности.