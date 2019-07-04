Фото: Кристофер Нолан пришел в полный восторг от эстонского музея
Эстонский музей кино опубликовал фото на своей страничке в Facebook. На нем изображена страница книги отзывов, которая теперь сама имеет все шансы стать музейным экспонатом, ведь на ней свою запись оставил голливудский режиссер Кристофер Нолан.
В книге отзывов он написал:
Какой фантастический музей,
- и подписал строку своим именем.
Напомним, Кристофер Нолан прилетел в Таллинн, чтобы провести здесь часть съемок своего следующего фильма «Догма», который станет одним из самых дорогих оригинальных фильмов в истории с бюджетом, превышающим 200 миллионов долларов.