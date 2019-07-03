Без Меган Маркл: вышел впечатляющий трейлер последнего сезона сериала «Форс-мажоры»

Впрочем, герцогиню Сассекскую позвали обратно в проект, правда, в качестве камео. Ходят слухи, что в последнем сезоне появится нарезка кадров с Рэйчел в виде воспоминаний остальных героев.

Телеканал USA Network поделился трейлером своей юридической драмы "Форс-мажоры".

В центре сериала «Форс-мажоры» - нью-йорская юридическая фирма, которую возглавляют легендарный юрист Харви Спектер (Гэбриел Махт), его умный, но деликатный партнер Луис Литт (Рик Хоффман) и секретарь, которая стала директором Донна Полсен (Сара Рафферти).