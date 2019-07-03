Без Меган Маркл: вышел впечатляющий трейлер последнего сезона сериала «Форс-мажоры»

Недавно стало известно, что популярный сериал "Форс-мажоры" (Suits) закроют после девятого сезона. Причиной такого решения стали падающие рейтинги и, скорее всего, из-за отсутствия персонажа, которого играла Меган Маркл.
Впрочем, герцогиню Сассекскую позвали обратно в проект, правда, в качестве камео. Ходят слухи, что в последнем сезоне появится нарезка кадров с Рэйчел в виде воспоминаний остальных героев.
Телеканал USA Network поделился трейлером своей юридической драмы "Форс-мажоры".
В центре сериала «Форс-мажоры» - нью-йорская юридическая фирма, которую возглавляют легендарный юрист Харви Спектер (Гэбриел Махт), его умный, но деликатный партнер Луис Литт (Рик Хоффман) и секретарь, которая стала директором Донна Полсен (Сара Рафферти).
Пережив проблемы и потерю ключевых партнеров, трио продолжает заниматься самыми сложными корпоративными исками, в чем им помогают Алекс Уильямс (Дьюли Хилл) и Катрина Беннет (Аманда Шулл).