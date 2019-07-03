Квентин Тарантино заявил, что больше не будет снимать кино

«Думаю в том, что касается художественных фильмов, я себя изжил», ― заявил 56-летний режиссер. Правда, Тарантино не собирается уходить на «пенсию», у него на примете много интересных занятий: «Я представляю себя пишущим книги или сценарий к театральной постановке, поэтому я все равно буду творить. Я отдал кино все, что у меня было».

Режиссер также добавил, что, если «Однажды в Голливуде» тепло примут зрители, то он, скорее всего, остановится на девяти фильмах. «Возможно, я закончу прямо сейчас. Пока я на самом пике. Посмотрим», ― сказал Квентин.

Решение Тарантино прокомментировал Брэд Питт, сыгравший в двух картинах режиссера: «Не думаю, что он блефует, он настроен очень серьезно. Конечно, мне жаль, что Квентин уходит, но впереди у него много других планов. Мы с ним не прощаемся».