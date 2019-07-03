В фильме Кристофера Нолана одну из главных ролей сыграет русский актер

В фильме «Догма», съемки которого прямо сейчас проходят в Таллинне, сыграет яркий представитель молодого поколения российских актеров театра и кино, известный участием в голливудских кинолентах «Перевозчик: наследие» и «Телохранитель киллера» и рейтинговом сериале «Игра престолов» Юрий Колокольников.

ФОТО: Prokofyev Vyacheslav / ITAR-TASS

Родился он в Москве 15 декабря 1980 года, жил с матерью, так как отец – ученый-математик, занимавшийся разработками в области соционики, оставил семью, когда Юрий был маленьким. Мать работала переводчицей и получила возможность переехать с сыном в США.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Колокольников не любил учиться и часто попадал в полицию за проступки. Мать не справлялась с взбалмошным характером мальчика, поэтому отправила сына к отцу в Россию на перевоспитание.

Будучи юным, горячим и предприимчивым, Юра сорвал яблоки в саду «Мосфильма» и отправился их продавать на солнцепеке Киевского вокзала. Итогом дня был солнечный удар и честно заработанные деньги. Но Юра не испугался жестокости российских будней, а, наоборот, стал действовать решительно и поступил в «Щуку», сдав школьные экзамены экстерном в 15 лет. С того момента началась профессиональная актерская карьера Колокольникова.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

В 2000 году Юрий окончил институт и вместе с другом решил отправиться обратно в Америку. На тот момент у Юрия был всего один знакомый, у которого он жил первое время. Далее все было крайне нелегко, юноше приходилось жить в машине, ночевать на пляже. Колокольников работал официантом, грузчиком и продавцом, снимался в массовке. Но судьба распорядилась по-другому. У Юрия закончились деньги, и ему предложили сняться в российском кино. Так артист уехал обратно в Россию, но в итоге все равно попал в Голливуд.

ФОТО: Novoderezhkin Anton / TASS

Первой серьезной работой в фильмографии Юрия Колокольникова стал фильм «В августе сорок четвертого», артисту досталась роль советского разведчика. Эта была по-настоящему первая и знаменательная роль для карьеры актера. Благодаря этой роли Юрий стал заметным в актерских кругах. Тот период времени был для Колокольникова насыщенным, актер постоянно посещал тусовки, пробовался на кастингах и знакомился с нужными людьми.