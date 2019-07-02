Ср, 3.07.2019
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Смотри финальный трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»
Захочется залезть под кресло!

ФОТО: скриншот

В Сети появился финальный трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте». 

Похоже, что режиссер Андре Овредал и продюсер Гильермо Дель Торо приготовили для нас ужастик, от которого захочется залезть под кресло и зажмуриться.

Сюжет фильма строится вокруг группы подростков, которая должна разгадать тайну загадочных смертей, произошедших в их родном городе накануне Хэллоуина. В заброшенном доме они находят таинственную книгу с жуткими историями про монстров, способными вырваться в реальность.

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