Смотри финальный трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»

Похоже, что режиссер Андре Овредал и продюсер Гильермо Дель Торо приготовили для нас ужастик, от которого захочется залезть под кресло и зажмуриться.

Сюжет фильма строится вокруг группы подростков, которая должна разгадать тайну загадочных смертей, произошедших в их родном городе накануне Хэллоуина. В заброшенном доме они находят таинственную книгу с жуткими историями про монстров, способными вырваться в реальность.