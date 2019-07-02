Вот кто заменит Роберта Дауни-младшего в роли лидера киновселенной Marvel

Его заявление вызвало множество споров и недовольства среди фанатов, а все попытки актрисы проявить себя оканчивались скандалами. Через несколько дней в российский прокат выходит «Человек-паук: Вдали от дома», и, судя по фильму и его премьере, многие пришли к выводу, что руководство студии сменило курс, решив поставить во главе киновселенной Тома Холланда.

«Рокировка» имеет смысл: Том молод, энергичен, обаятелен, неконфликтен и его фильм уже стартовал лучше, чем «Капитан Марвел». По данным западных изданий, сиквел «Человека-паука» превзошел ожидания создателей. В одном только Китае фильм успел заработать 98 млн долларов, и все это еще до выхода фильма в официальный прокат в США и европейских странах.

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«Вдали от дома» повествует о том, как Питер Паркер справляется с потерей своего наставника Тони Старка и приходит к мысли, что миру нужен новый Железный человек. А в это время киновселенной Marvel нужен новый лидер. Фанаты и журналисты сошлись во мнении, что после череды скандалов вокруг Бри Ларсон руководству студии будет выгоднее сделать ставку на юного и всеми любимого Тома Холланда. Еще в 2017 году актер подтвердил, что его персонаж впервые появился во второй части «Железного человека», и, следовательно, был во франшизе с самого начала, а теперь Питер Паркер использует технологии Старка и общается с его другом Хэппи Хоганом, стараясь быть достойным наследия кумира.