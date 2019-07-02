Инсайдер объяснил, почему Анджелина Джоли не встречается с мужчинами после развода с Брэдом Питтом

После того, как в 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем расставании, поклонники затаили дыхание в ожидании новых романтических увлечений своих кумиров. И если слухи о романах Питта появляются с завидной регулярностью, то репутация Джоли остается безупречной, словно она решила соблюдать целибат до конца дней. Инсайдер, приближенный к актрисе, объяснил, почему она до сих пор одна.
По словам источника, Джоли не планирует заводить новые отношения в ближайшее время, она собирается активно сниматься в кино и много времени проводить с детьми. Она чувствует себя счастливой независимо от того, есть ли в ее жизни любимый мужчина.
Дело вовсе не в том, что она не мыслит своей жизни без Брэда. Ее решение ни с кем не встречаться никак не связано с чувствами к бывшему мужу. Просто романтика сейчас ей действительно не нужна. Конечно, все может измениться, но на данный момент она сосредоточена исключительно на работе и детях. Ее сосуд полон,
― объясняет инсайдер.
Добавим, что Анджелина Джоли совмещает съемки в кино с работой в ООН, а также занимает должность редактора в журнале Time. Времени на личную жизнь и правда остается немного. Но будем надеяться, что на пути некогда самой сексуальной актрисы современности еще повстречается достойный мужчина. Почему бы не выйти замуж и в четвертый раз?