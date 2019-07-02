Инсайдер объяснил, почему Анджелина Джоли не встречается с мужчинами после развода с Брэдом Питтом

Дело вовсе не в том, что она не мыслит своей жизни без Брэда. Ее решение ни с кем не встречаться никак не связано с чувствами к бывшему мужу. Просто романтика сейчас ей действительно не нужна. Конечно, все может измениться, но на данный момент она сосредоточена исключительно на работе и детях. Ее сосуд полон,