Вт, 2.07.2019
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Инсайдер объяснил, почему Анджелина Джоли не встречается с мужчинами после развода с Брэдом Питтом

Angelina Jolie and Brad Pitt

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

После того, как в 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем расставании, поклонники затаили дыхание в ожидании новых романтических увлечений своих кумиров. И если слухи о романах Питта появляются с завидной регулярностью, то репутация Джоли остается безупречной, словно она решила соблюдать целибат до конца дней. Инсайдер, приближенный к актрисе, объяснил, почему она до сих пор одна.

По словам источника, Джоли не планирует заводить новые отношения в ближайшее время, она собирается активно сниматься в кино и много времени проводить с детьми. Она чувствует себя счастливой независимо от того, есть ли в ее жизни любимый мужчина.

ФОТО: Justin Tallis / PA Wire/PA Images/Scanpix

Дело вовсе не в том, что она не мыслит своей жизни без Брэда. Ее решение ни с кем не встречаться никак не связано с чувствами к бывшему мужу. Просто романтика сейчас ей действительно не нужна. Конечно, все может измениться, но на данный момент она сосредоточена исключительно на работе и детях. Ее сосуд полон,

― объясняет инсайдер.

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

Добавим, что Анджелина Джоли совмещает съемки в кино с работой в ООН, а также занимает должность редактора в журнале Time. Времени на личную жизнь и правда остается немного. Но будем надеяться, что на пути некогда самой сексуальной актрисы современности еще повстречается достойный мужчина. Почему бы не выйти замуж и в четвертый раз?

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