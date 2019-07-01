Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун и другие на премьере «Очень странных дел»

Все звезды «Очень странных дел» от мала до велика собрались в Калифорнии в эти выходные. Звезда «Хеллбоя» Дэвид Харбор позировал фотографам вместе с Вайноной Райдер и режиссерами Мэттом и Россом Дафферами. На красную, точнее, черную дорожку вышли также Наталия Дайер вместе с возлюбленным Чарли Хитоном, дочь Умы Турман Майя Хоук, а также Джо Кири и Дэйкр Монтгомери со своими девушками.

Весь младший каст сериала держался вместе: Милли Бобби Браун посетила премьеру в платье по возрасту от Rodarte, Сэди Синк выбрала наряд от Prada, Финн Вулфхарлд отдал предпочтение Saint Laurent, а Ноа Шнапп — бренду Fendi. На групповом фото компанию им составили Гейтен Матараццо и Калеб Маклафлин.

Среди звездных гостей премьеры оказались коллега Вулфхарда по фильму «Оно» Джек Дилан Грейзер, бывшая звезда Disney Эшли Тисдейл, а также дочери Деми Мур Румер и Талула Уиллис.