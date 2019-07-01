Шварценеггер против Чана: опубликован трейлер сиквела «Вия» — «Тайны печати дракона»

Бонусом – эпичная битва Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. В сиквеле «Вия» появятся не только они, но и Рутгер Хауэр, Джейсон Флеминг, Юрий Колокольников, Павел Воля и многие другие.

Сюжет вновь расскажет о путешественнике Джонатане Грине: на этот раз он по приказу Петра Первого отправится создавать карты Дальнего Востока России. Нелегкий путь приведет его в Китай, где он встретит немало интересного – в том числе и лун Вана, Царя драконов.