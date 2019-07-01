Новинки этой недели: какие премьеры ожидают тебя в кинотеатрах уже в этот четверг?

Боевик «Анна»

Молодая модель из России Анна Полятова хранит тайны, которые позволяют ей стать одной из лучших наемных убийц в мире. Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Хелен Миррен и российская топ-модель Саша Лусс в остросюжетном экшн-фильме Люка Бессона.

Актеры: Саша Лусс, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Хелен Миррен, Александр Петров

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля! Премьера состоится в этот четверг, 4 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Мультфильм «Пушистый шпион»

В центре сюжета мультфильма находится миленькая кошечка Марни, которая живет вместе со своей заботливой хозяйкой и коротает деньки за просмотром любимых детективных сериалов. Однажды в городке, где живет Марни, начинают происходить загадочные ограбления. Марни, которая всегда мечтала о роли секретного агента, выпадает шанс раскрыть эти преступления. Она оказывается за пределами своего дома, где до этого никогда не была. Там она знакомится с петухом Эдгартом, сторожевым псом Элвисом и зеброй Мамбо. Новые знакомые Марни становятся ее компаньонами в поимке преступников. Зверей ждут увлекательные и опасные приключения.

Актеры озвучки: Эрик Борнер, Александра Нелдель, Аксель Праль

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля! Премьера состоится в этот четверг, 4 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Приключенческий экшн «Человек-паук: Вдали от дома»

Новые подвиги супергероя-подростка Питера Паркера, сражающегося под маской Человека-паука. Юный воспитанник Мстителей надеется отдохнуть на летних каникулах в Европе, но по поручению Ника Фьюри вступает в борьбу с Элементалями – загадочными духами стихии, которые устраивают бедствия по всему миру. Соратником Питера становится мастер иллюзий Квентин Бек, известный как Мистерио.

Актеры: Том Холланд, Зендея, Мариса Томей, Джейк Джилленхол, Майкл Китон

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля! Премьера состоится в этот четверг, 4 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Документальный фильм «Диего Марадонна»

История расскажет о взлетах и падениях в карьере великого аргентинского футболиста.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 5 июля! Премьера состоится в этот четверг, 4 июля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Мистеческий хоррор «Солнцестояние»

Недавно осиротевшая девушка вместе со своим бойфрендом приезжает в уединенную шведскую деревню, где чтут древние традиции. Местные жители как раз готовятся к празднику летнего солнцестояния. Тяжело переживая потерю родителей, молодая героиня сталкивается с ужасами языческого культа.

Актеры: Флоренс Пью, Уилл Поултер, Джек Рейнор, Уильям Джексон Харпер, Джулия Рагнарссон