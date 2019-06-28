«Три секунды»: смотри трейлер нового остросюжетного фильма

В Сети появился трейлер фильма «Три секунды» с участием Розамунд Пайк и Клайва Оуэна. Три секунды — время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Он должен намеренно попасться на преступлении, чтобы вернуться в тюрьму и внедриться в банду наркоторговцев — такое условие ставит Питеру Хоффману ФБР, чтобы больше не привлекать его к своим операциям. Однако миссия превращается в гонку со временем, когда на принятие решения остается всего три секунды.