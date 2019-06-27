«Будто сам Сатана снимал»: первые рецензии на хоррор об Ивановой ночи

Его новая работа «Солнцестояние» обещает быть еще более мрачной, жесткой и провокационной. Об этом свидетельствую первые отзывы критиков после пресс-показа в США: они называют Ари Астера «настоящим Дьяволом», а его картину «Плетеным человеком» нашего времени.

Ниже рецензий и посты журналистов, посетивших первый показ:

Линдси Ромэйн, Nerdist: «Вау. Я никогда не думала, что можно пережить так много эмоций на одном фильме. Мне было очень плохо, а затем я чувствовала удовлетворение. Я никогда не видела такого жесткого, мрачного и точного изображения опьяняющей мании. Я обожала и ненавидела этот фильм. Флоренс Пью — богиня».

Эрик Кон, IndieWire: «Здесь смешалось все: „Плетеный человек“, темы отчаяния Ингмара Бергмана, извращения Кена Расселла. Это кино огромной художественной силы».

Крис Евангелиста, Empire: «Каждая секунда этого трехчасового фильма была наслаждением. Черт, да, он отталкивает. Но, удивительно, при этом очень смешной. Публика будет в восторге».

Престон Барта, FreshFiction: «Я абсолютно уверен, что этот фильм снял сам Сатана».

Мэтт Донато, Bloody Disgusting: «Ари Астер подарил нам „Плетеного человека“ нашего поколения. Режиссер приглашает нас в мир абсолютного безумия, украшенного пастельными тонами. Господи, 150 минут пролетают незаметно. Игра актеров безупречна».

Мэтт Доннелли, TheWrap: «Ари Астер создал одно из самых прекрасных и абсолютно ужасающих произведений. Флоренс Пью — прожигает экран насквозь».

Эндрю Баркер, Variety: «Как только ситуация в фильме начинает накаляться, ты понимаешь, насколько тонко и сильно резонируют в тебе его идеи и смыслы».

Джонатан Бэркан, Dread Central: «Вы будете шокированы, вы будете уничтожены, „Солнцестояние“ будет крутиться в вашей голове еще очень долго».

Трэйс Турман, Bloody Disgusting: «"Солнцестояние" вынесет вам мозг по высшему разряду».

Сюжет «Солнцестояния» рассказывает о группе друзей-антропологов, решивших посетить маленький шведский городок, где раз в 90 лет проходит праздник Солнцестояния. Местные жители приглашают гостей принять участие в ритуалах поклонения солнцу. И вскоре приезжие начинает подозревать, что ничем хорошим это не кончится. Главные роли исполнили Флоренс Пью, Джек Рейнор и Уилл Поултер.