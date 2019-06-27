ТОП-10 фильмов Кристофера Нолана, которые обязан посмотреть каждый

Начало

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим.

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Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду ко встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб.

Интерстеллар

Когда пылевые бури приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету.

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Престиж

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX — XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну.

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Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей.

Бэтмен: Начало

В детстве юный наследник огромного состояния Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей, и тогда он решил бороться с преступностью.

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Спустя годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы найти способ восстановить справедливость. Вернувшись в родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу со злом.

Помни

Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «ягуаре», но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти: помня все до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.

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Жук-скакун

Казалось бы, что может быть необычного в том, что человек пытается убить муравья, но это только на первый взгляд. Эта короткометражка — одна из первых проб пера профессионального режиссера. Для любителей артхауса.

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Темный рыцарь

Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от преступности, отравляющей город.

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Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известным испуганным горожанам под именем Джокер.

Бессонница

Опытный детектив полиции Лос-Анджелеса Уилл Дормер вместе со своим напарником направлен в маленький город на Аляске, чтобы расследовать убийство 17-летней девушки. Напарник Дормера погибает во время одного из полицейских дежурств на пустынном скалистом берегу.

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Преследование

Молодой писатель в поисках материала встречает вора, который берет его под свое крыло. Интересный, добротный фильм, не перенасыщен излишествами в виде погонь, перестрелок, ставка сделана на интеллектуальный детективный сюжет.

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Темный рыцарь: Возрождение легенды

8 лет назад Бэтмен растворился в ночи, превратившись из героя в беглеца. Приняв на себя вину за смерть прокурора Харви Дента, он пожертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном они решили, что так будет лучше для всех. Но с появлением хитрой воровки по прозвищу Женщина-кошка с загадочным прошлым все меняется.