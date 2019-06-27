ТОП-10 фильмов Кристофера Нолана, которые обязан посмотреть каждый
Он с детства знал о том, что будет работать в кинематографе: в семь лет Крис посмотрел «Звездные войны» и настолько проникся магией кино, что начал снимать. C тех пор прошло много времени, а на счету режиссера уже больше десятка фильмов, по высшему разряду оцененных критиками и зрителями.
Начало
Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим.
Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду ко встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, увидеть которого мог бы лишь Кобб.
Интерстеллар
Когда пылевые бури приводят человечество к продовольственному кризису, коллектив исследователей и ученых отправляется сквозь червоточину в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и переселить человечество на другую планету.
Престиж
Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX — XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну.
Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей.
Бэтмен: Начало
В детстве юный наследник огромного состояния Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей, и тогда он решил бороться с преступностью.
Спустя годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы найти способ восстановить справедливость. Вернувшись в родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу со злом.
Помни
Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «ягуаре», но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти: помня все до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.
Жук-скакун
Казалось бы, что может быть необычного в том, что человек пытается убить муравья, но это только на первый взгляд. Эта короткометражка — одна из первых проб пера профессионального режиссера. Для любителей артхауса.
Темный рыцарь
Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от преступности, отравляющей город.
Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известным испуганным горожанам под именем Джокер.
Бессонница
Опытный детектив полиции Лос-Анджелеса Уилл Дормер вместе со своим напарником направлен в маленький город на Аляске, чтобы расследовать убийство 17-летней девушки. Напарник Дормера погибает во время одного из полицейских дежурств на пустынном скалистом берегу.
Преследование
Молодой писатель в поисках материала встречает вора, который берет его под свое крыло. Интересный, добротный фильм, не перенасыщен излишествами в виде погонь, перестрелок, ставка сделана на интеллектуальный детективный сюжет.
Темный рыцарь: Возрождение легенды
8 лет назад Бэтмен растворился в ночи, превратившись из героя в беглеца. Приняв на себя вину за смерть прокурора Харви Дента, он пожертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном они решили, что так будет лучше для всех. Но с появлением хитрой воровки по прозвищу Женщина-кошка с загадочным прошлым все меняется.