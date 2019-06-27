Создатель «Игры престолов» назвал сериал «Чернобыль» душераздирающим зрелищем

По мнению Джорджа Мартина, именно этот проект должен стать триумфатором премии "Эмми". Церемония, к слову, состоится в Лос-Анджелесе 27 июля.
Американский писатель и сценарист, автор серии книг "Песнь льда и пламени", ставших основой сюжета "Игры престолов", Джордж Мартин высоко оценил сериал "Чернобыль" от НВО. Свои впечатления от просмотра он сформулировал тремя словами: "ужасно", "захватывающе" и "душераздирающе".
— Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости, — написал Мартин в своём твиттере.
"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.