Создатель «Игры престолов» назвал сериал «Чернобыль» душераздирающим зрелищем

Американский писатель и сценарист, автор серии книг "Песнь льда и пламени", ставших основой сюжета "Игры престолов", Джордж Мартин высоко оценил сериал "Чернобыль" от НВО. Свои впечатления от просмотра он сформулировал тремя словами: "ужасно", "захватывающе" и "душераздирающе".

— Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости, — написал Мартин в своём твиттере.