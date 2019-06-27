Эмма Стоун сломала плечо: что будет со съемками?

Она – преданная фанатка Spice Girls. Эмма бурно веселилась на концерте, сидя на плечах своего приятеля, как вдруг неожиданно упала. Сначала думали, что это просто удар, но теперь очевидный перелом. Ей необходимо быть в отличной физической форме для роли, потому что она предполагает погони за собаками,