Уже в течение некоторого времени известный голливудский режиссер Кристофер Нолан снимает в Таллинне грандиозный фильм Tenet. Картина, бюджет которой составляет более 200 миллионов долларов, снимается летом в разных уголках Таллинна. В последние выходные июня съемки пройдут в районе Теллискиви и около старого здания суда.