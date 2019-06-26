Вот это уже интересно: в Голливудском фильме можно будет увидеть не только Лаагна-теэ и Горхолл
Уже в течение некоторого времени известный голливудский режиссер Кристофер Нолан снимает в Таллинне грандиозный фильм Tenet. Картина, бюджет которой составляет более 200 миллионов долларов, снимается летом в разных уголках Таллинна. В последние выходные июня съемки пройдут в районе Теллискиви и около старого здания суда.
В съемках фильма принимают участие тысячи жителей Эстонии. Съемки пройдут еще в 6 странах.
Фильм выйдет в прокат 17 июля 2020 года.