Александр Петров не вернется в продолжении «Гоголя»

«Да, и это как в бондиане: Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время, — говорит Шерозия в ответ на вопрос о причастности Петрова. — Думаю, на популярности самого Николая Васильевича это никак не скажется».

«Гоголь» — история молодого Николая Гоголя, приехавшего в украинский поселок Диканька вместе с городским следователем Гуро, чтобы расследовать дело об убийствах девушек. Вскоре становится понятно, что в происшествии замешаны потусторонние силы, и будущему классику приходится столкнуться с утопленницами, ведьмами и могучими духами.

Проект ТВ-3 был выпущен в кинотеатрах в трех частях, каждая из которых была разбита на несколько эпизодов. Первая, «Гоголь. Начало», увидела свет осенью 2017 года. Впоследствии вышло два продолжения — «Гоголь. Вий»и «Гоголь. Страшная месть». Весной 2019-го канал выпустил телеверсию «Гоголя», куда вошло более 100 минут оригинального контента, который был недоступен зрителям в кино.

По словам Шерозии, «Гоголь» изначально снимался в качестве сериала, и лишь после того, как продюсеры увидели готовый материал, было принято решение выпустить его в кинотеатрах.