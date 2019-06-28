Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа

Это постоянный источник удивления и радости, что эти фильмы так понравились зрителю, — признался Хиддлстон. — Я знал, что он непростая личность. Умный, но ранимый. Озлобленный и потерянный, сломленный и остроумный. Я увидел в роли удивительную возможность, что в итоге выросло в эту сеть из фильмов. Я ничего подобного не ожидал. Мне невероятно повезло, что этот персонаж нашел отклик у зрителя.