Названа дата премьеры нового сезона «Американской истории ужасов»

Официальный подзаголовок проекта звучит так – "1984". Теперь же FX наконец порадовала поклонников сериала официальной датой выхода новых серий в эфир. Премьера "Американской истории ужасов: 1984" состоится в среду, 18 сентября.

Стоит отметить, что в новом сезоне Эмма Робертс и Гас Кенворси (американский сноубордист, призер Олимпийских игр) сыграют пару, а вот Эван Питерс, "старожил" "Американской истории ужасов", впервые новый сезон пропустит. Подробности сюжета по-прежнему держатся в секрете, хотя Райан Мерфи упоминал, что новые серии отдадут дань уважения классическим фильмам ужасов 80-х.