Ср, 26.06.2019

Козловский не боится, что его фильм сравнят с «Чернобылем»

Данила Козловский

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Премьера картины об аварии на Чернобыльской АЭС запланирована на 2020 год, сообщает ТАСС.

Актер и режиссер Данила Козловский не боится сравнений его фильма о катастрофе в Чернобыле с американским сериалом, показанным каналом HBO в мае, сообщил журналистам в среду Козловский.

Мини-сериал "Чернобыль", показанный телеканалом HBO, стал самым популярным в истории по версии IMDb - одного из крупнейших мировых порталов, посвященных кинематографу. В рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей" сериал занял первое место, опередив "Игру престолов" на несколько позиций.

Да, я смотрел сериал производства HBO "Чернобыль" <…> Это большая работа, к которой я отношусь с большим уважением. <…> Конечно, их будут сравнивать, так мы все устроены. Как говорит Гамлет: "Все познается в сравнении". Но в этом случае я не боюсь, потому что у нас принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и вообще пути рассказа эти истории,

- сказал Козловский время пресс-конференции, посвященной началу съемок.

Режиссер уточнил, что съемки в Курчатове будут вестись на пятом недействующем энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал. Козловский добавил, что название "Опасная вода" - старое, и команда создателей фильма находится в поиске нового.

Козловский сообщил, что премьера фильма запланирована на 2020 год.

Если все будет в порядке, и мы завершим работу в конце этого лета, то уже в следующем году мы сможем сыграть премьеру,

- сказал Козловский.

По его словам, сюжет сконцентрируется на историях нескольких героев, которые имеют прямое отношение к ликвидации аварии.

Мы не эксплуатируем тему трагедии, произошедшей в 1986 году, относимся к ней с большим уважением. [Фильм] - это наша попытка сформулировать, возможно, в первый раз в истории российской киноиндустрии, внятно и четко наше "спасибо", нашу благодарность к тому, что происходило после того, как случилась авария. Действительно, огромное количество людей сделали все, чтобы мы жили в том мире, в котором мы живем сейчас,

- отметил режиссер.

В главных ролях - Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимаются Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова.

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