Козловский не боится, что его фильм сравнят с «Чернобылем»

Актер и режиссер Данила Козловский не боится сравнений его фильма о катастрофе в Чернобыле с американским сериалом, показанным каналом HBO в мае, сообщил журналистам в среду Козловский.
Мини-сериал "Чернобыль", показанный телеканалом HBO, стал самым популярным в истории по версии IMDb - одного из крупнейших мировых порталов, посвященных кинематографу. В рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей" сериал занял первое место, опередив "Игру престолов" на несколько позиций.
Да, я смотрел сериал производства HBO "Чернобыль" <…> Это большая работа, к которой я отношусь с большим уважением. <…> Конечно, их будут сравнивать, так мы все устроены. Как говорит Гамлет: "Все познается в сравнении". Но в этом случае я не боюсь, потому что у нас принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и вообще пути рассказа эти истории,
- сказал Козловский время пресс-конференции, посвященной началу съемок.
Режиссер уточнил, что съемки в Курчатове будут вестись на пятом недействующем энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал. Козловский добавил, что название "Опасная вода" - старое, и команда создателей фильма находится в поиске нового.
Козловский сообщил, что премьера фильма запланирована на 2020 год.
Если все будет в порядке, и мы завершим работу в конце этого лета, то уже в следующем году мы сможем сыграть премьеру,
- сказал Козловский.
По его словам, сюжет сконцентрируется на историях нескольких героев, которые имеют прямое отношение к ликвидации аварии.
Мы не эксплуатируем тему трагедии, произошедшей в 1986 году, относимся к ней с большим уважением. [Фильм] - это наша попытка сформулировать, возможно, в первый раз в истории российской киноиндустрии, внятно и четко наше "спасибо", нашу благодарность к тому, что происходило после того, как случилась авария. Действительно, огромное количество людей сделали все, чтобы мы жили в том мире, в котором мы живем сейчас,
- отметил режиссер.
В главных ролях - Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимаются Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова.