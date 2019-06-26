Вышел трейлер боевика «Искусство обмана»: в ролях самая сексуальная модель мира
Уже в конце июля на большие экраны выйдет захватывающий боевик «Искусство обмана», главные роли в котором сыграли модель Эмили Ратаковски и Тео Джеймс.
Он — эксперт по искусству, вернее… его хищению. Она — модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг для друга… или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и виртуозную аферу, больше похожую на арт-перформанс?
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 26 июля!