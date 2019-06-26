Ср, 26.06.2019
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Вышел трейлер боевика «Искусство обмана»: в ролях самая сексуальная модель мира
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Emily Ratajkowski

ФОТО: Evan Agostini / AP

Уже в конце июля на большие экраны выйдет захватывающий боевик «Искусство обмана», главные роли в котором сыграли модель Эмили Ратаковски и Тео Джеймс. 

Эмили Ратаковски и Тео Джеймс. 

ФОТО: Evan Agostini / AP

Он — эксперт по искусству, вернее… его хищению. Она — модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг для друга… или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и виртуозную аферу, больше похожую на арт-перформанс?

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 26 июля! 

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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