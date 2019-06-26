В Сети опубликовали кадры со съемок нового фильма о приключениях Джеймса Бонда

В своём посте в Twitter создатели картины напомнили, что съемки проходят на Ямайке. Как уточняет издание The Hollywood Reporter, премьера киноленты ожидается в апреле 2020 года.

Ранее сообщалось, что на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел несчастный случай: контролируемый взрыв испортил декорации и ранил члена съемочной группы.