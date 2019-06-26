Ср, 26.06.2019
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В Сети опубликовали кадры со съемок нового фильма о приключениях Джеймса Бонда

Daniel Craig stars in James Bond adventure Casino Royale.

ФОТО: General / ©2006 TopFoto

Кадры со съемок продолжения саги о приключениях агента 007, также известного как Джеймс Бонд, опубликовали на официальном YouTube-канале картины.

В своём посте в Twitter создатели картины напомнили, что съемки проходят на Ямайке. Как уточняет издание The Hollywood Reporter, премьера киноленты ожидается в апреле 2020 года.

Ранее сообщалось, что на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел несчастный случай: контролируемый взрыв испортил декорации и ранил члена съемочной группы.

Кроме того, британский актер Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесет операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съемок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде.

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