В Сети опубликовали кадры со съемок нового фильма о приключениях Джеймса Бонда

Кадры со съемок продолжения саги о приключениях агента 007, также известного как Джеймс Бонд, опубликовали на официальном YouTube-канале картины.
В своём посте в Twitter создатели картины напомнили, что съемки проходят на Ямайке. Как уточняет издание The Hollywood Reporter, премьера киноленты ожидается в апреле 2020 года.
Ранее сообщалось, что на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел несчастный случай: контролируемый взрыв испортил декорации и ранил члена съемочной группы.
Кроме того, британский актер Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесет операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съемок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде.