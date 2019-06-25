Вт, 25.06.2019
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  • Жители Эстонии сделали свой выбор! ТОП-7 лидеров кассовых продаж на прошлых выходных

Жители Эстонии сделали свой выбор! ТОП-7 лидеров кассовых продаж на прошлых выходных

ФОТО: SCANPIX

Узнай, каким фильмам отдавали свое предпочтение жители Эстонии в период с 21 по 23 июня!

1. UglyDolls. Куклы с характером (1 неделя: 2831 зрителей, сборы: 13 351,94€)

2. Тайная жизнь домашних животных 2 (4 неделя: 2348 зрителей, сборы: 13 317,54€)

3. Люди в черном: Интернэшнл (2 неделя: 1696 зрителей, сборы: 12 400,12€)

4. Отпетые мошенницы (2 неделя: 1556 зрителей, сборы: 11 254,44€)

5. Аладдин (5 неделя: 791 зрителей, сборы: 5 642,97€)

6. Рокетмэн (3 неделя: 593 зрителей, сборы: 4 326,11€) 

7. Люди Икс: Темный Феникс (3 неделя: 534 зрителей, сборы: 3 717,34€) 

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